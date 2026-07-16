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16 июля, 00:27

Карл III назвал сборную Англии гордостью нации после поражения на ЧМ-2026

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Король Великобритании Карл III поддержал сборную Англии после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Обращение появилось в соцсети X. Его распространила королевская семья.

Монарх выразил сочувствие капитану команды Харри Кейну и остальным футболистам. Он отметил, что результат матча не изменил отношения страны к сборной.

«Сочувствую Харри и команде. Хотя сегодня вы, три льва, возможно, зализываете раны, вы остаётесь гордостью нации — и вы обязательно подниметесь снова», — говорится в заявлении.

Аргентина отпраздновала победу над Англией с баннером «Мальвины — аргентинские»
Аргентина отпраздновала победу над Англией с баннером «Мальвины — аргентинские»

Напомним, вечером 15 июля сборная Аргентины обыграла команду Англии со счётом 2:1. Победа позволила действующим чемпионам мира выйти в решающий матч турнира. В финале аргентинские футболисты сыграют со сборной Испании. Встреча пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в американском штате Нью-Джерси.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Антон Голыбин
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