Карл III назвал сборную Англии гордостью нации после поражения на ЧМ-2026

Король Великобритании Карл III поддержал сборную Англии после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Обращение появилось в соцсети X. Его распространила королевская семья.

Монарх выразил сочувствие капитану команды Харри Кейну и остальным футболистам. Он отметил, что результат матча не изменил отношения страны к сборной.

«Сочувствую Харри и команде. Хотя сегодня вы, три льва, возможно, зализываете раны, вы остаётесь гордостью нации — и вы обязательно подниметесь снова», — говорится в заявлении.

Напомним, вечером 15 июля сборная Аргентины обыграла команду Англии со счётом 2:1. Победа позволила действующим чемпионам мира выйти в решающий матч турнира. В финале аргентинские футболисты сыграют со сборной Испании. Встреча пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в американском штате Нью-Джерси.