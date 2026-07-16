Трамп: Иран разрешил задержанной в 2024 году гражданке США покинуть страну

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран отпустил гражданку Соединённых Штатов, задержанную в 2024 году. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Иран разрешил гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года при «президентстве» «Сонного Джо» Байдена, покинуть страну. Сейчас она находится в безопасности за пределами Ирана и чувствует себя хорошо. Соединённые Штаты Америки высоко ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана!» — пишет республиканец.

В то же время Израиль должен вывести войска из шести населённых пунктов на юге Ливана. Стороны согласовали создание первой пилотной зоны к северу и югу от реки Литани. Израильские силы покинут Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифу, Фрун и Эль-Гандурию. На смену им туда зайдут подразделения ливанской армии. Участники встречи пока не выбрали международную сторону, которая будет следить за ситуацией в этих пилотных зонах.