Побывавший на Луне флаг СССР ушёл с молотка за $102,4 тыс.

Советский флаг, побывавший на Луне во время миссии «Аполлон-11», продали на аукционе Sotheby's за 102 400 долларов (~7 936 036 рублей). Торги состоялись 15 июля, а владельцем уникального лота стал новый коллекционер.

Флаг СССР. Фото © Sotheby's

На продажу выставили флаг СССР размером 4 на 6 дюймов с надписью «FLOWN TO THE MOON ON APOLLO XI», сделанной синими чернилами, и автографом астронавта Базза Олдрина. Вместе с ним покупателю передали подписанное Олдрином письмо, подтверждающее происхождение реликвии.

Согласно описанию аукционного дома, флаг входил в личный комплект предметов (Personal Preference Kit), который пилот лунного модуля Apollo 11 взял с собой в июле 1969 года. Помимо американского флага, Олдрин также пронёс на борту советский, а также флаги штата Техас и своего родного штата Нью-Джерси.

«Настоящее письмо о происхождении подтверждает, что прилагаемый советский флаг миссии «Аполлон-11» побывал на Луне на борту командного модуля «Колумбия». В июле 1969 года я высадился на Луне в составе экипажа миссии «Аполлон-11». В качестве дипломатического жеста и для того, чтобы помочь увековечить эту историческую веху, я решил лично взять с собой прилагаемый советский флаг <...>. Перевозка этого флага была жестом доброй воли между Соединёнными Штатами Америки и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что «Аполлон-11» был достижением человечества, выходящим за рамки национальных границ», — говорится в письме Базза Олдрина.

А ранее на аукцион Sotheby's выставили ручку Базза Олдрина, с помощью которой он смог устранить неисправность на борту лунного модуля «Аполлона-11». Начальная оценка стоимости лота составляет от 800 тысяч до 1,2 миллиона долларов. Вместе с ручкой покупатель получит поврежденный автоматический выключатель, который стал причиной критической ситуации во время экспедиции. Сейчас 96-летний Базз Олдрин остается одним из немногих живых участников лунных миссий «Аполлон», совершавших выход на поверхность спутника. Первый человек на Луне Нил Армстронг умер в 2012 году.