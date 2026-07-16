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16 июля, 00:51

МО РФ сообщило, что призывников не направляли в зону СВО, Донбасс и Новороссию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Согласно заявлению Минобороны России, военнослужащие, призванные весной 2026 года, не направлялись в пункты дислокации частей Вооружённых сил Российской Федерации в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и не участвовали в выполнении задач СВО.

«В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, весенний период отправок призывников завершился, Вооружённые силы России пополнила 141 тыс. человек. Призывная кампания прошла во всех регионах страны. Власти организовали отправку граждан в соответствии с указом президента России от 29 декабря 2025 года № 998.

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Алена Пенчугина
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