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16 июля, 03:12

Министр Каунас не поддержал заявление Науседы о подготовке РФ ударов по Литве

Робертас Каунас. Обложка © Wikipedia

Робертас Каунас. Обложка © Wikipedia

Литовская разведка не зафиксировала подготовку России к ударам по критической инфраструктуре страны. Скоплений российских войск у границы Литвы также не обнаружили. Об этом глава Минобороны Робертас Каунас сообщил журналистам LRT.

Заявление министра разошлось с оценкой президента Литвы Гитанаса Науседы. Ранее глава государства говорил о возможной подготовке Россией атак на важные объекты страны.

«Наша разведка действительно работает, и мы не видим скопления российских войск на нашей границе. В настоящее время нет этой угрозы», — сказал Каунас.

При этом министр сообщил, что Литва усиливает охрану инфраструктуры в приграничных районах. Он связал эти меры с возможными провокациями, но не привёл конкретных примеров.

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Ранее президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс допустили размещение ядерного оружия союзников по НАТО. В Литве начали процедуру изменения Конституции, которая запрещает размещать оружие массового уничтожения и иностранные военные базы. В Латвии подобного запрета нет, поэтому власти страны могут принять решение без пересмотра основного закона. При этом НАТО пока не объявляла о конкретных договорённостях по передаче ядерного оружия двум республикам.

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Антон Голыбин
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