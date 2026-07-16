Глава Якутска решил досрочно покинуть должность по собственному желанию

Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке. Документ поступил в Якутскую городскую думу 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба думы.

Григорьев попросил освободить его от должности по собственному желанию. Одновременно он предложил провести внеочередное заседание городской думы.

Председатель Якутской городской думы Альберт Семёнов подписал распоряжение о созыве XXVII внеочередной сессии.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев связал уход Вячеслава Гладкова с возможным повышением. Гладков сложил полномочия главы региона 13 мая. В июне комитет Госдумы по делам СНГ поддержал его кандидатуру на должность посла России в Абхазии. Позднее назначение утвердил президент Владимир Путин. Гладков руководил Белгородской областью с ноября 2020 года, а официально вступил в должность 27 сентября 2021 года.