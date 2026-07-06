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Регион
6 июля, 14:17

Врио главы Белгородчины Шуваев связал отставку Гладкова с повышением в должности

Вячеслав Гладков. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вячеслав Гладков. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев считает, что отставка его предшественника Вячеслава Гладкова связана с продвижением экс-губернатора по карьерной лестнице. Своим мнением на этот счёт он поделился в интервью «Коммерсанту».

«Полагаю, его хотели повысить в должности, поэтому он пошёл дальше»,сказал он.

По его словам, у жителей области к Гладкову в основном было хорошее отношение. Сам врио полагает, что причиной отставки стало не недовольство работой, а, напротив, перспектива повышения.

Врио главы Белгородской области Шуваев раскрыл, какое наставление ему дал Путин
Врио главы Белгородской области Шуваев раскрыл, какое наставление ему дал Путин

Напомним, Вячеслав Гладков сложил с себя полномочия губернатора 13 мая. В июне комитет Госдумы по делам СНГ утвердил его кандидатуру на пост посла России в Абхазии, а после назначение утвердил президент России Владимир Путин. Кроме того, ранее глава РФ наградил чиновника орденом Александра Невского за служение Родине. Гладков руководил регионом с ноября 2020 года, официально вступив в должность 27 сентября 2021 года.

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Юрий Лысенко
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