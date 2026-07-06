Врио главы Белгородчины Шуваев связал отставку Гладкова с повышением в должности

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев считает, что отставка его предшественника Вячеслава Гладкова связана с продвижением экс-губернатора по карьерной лестнице. Своим мнением на этот счёт он поделился в интервью «Коммерсанту».

«Полагаю, его хотели повысить в должности, поэтому он пошёл дальше», — сказал он.

По его словам, у жителей области к Гладкову в основном было хорошее отношение. Сам врио полагает, что причиной отставки стало не недовольство работой, а, напротив, перспектива повышения.