Врио главы Белгородчины Шуваев связал отставку Гладкова с повышением в должности
Вячеслав Гладков. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев считает, что отставка его предшественника Вячеслава Гладкова связана с продвижением экс-губернатора по карьерной лестнице. Своим мнением на этот счёт он поделился в интервью «Коммерсанту».
«Полагаю, его хотели повысить в должности, поэтому он пошёл дальше», — сказал он.
По его словам, у жителей области к Гладкову в основном было хорошее отношение. Сам врио полагает, что причиной отставки стало не недовольство работой, а, напротив, перспектива повышения.
Напомним, Вячеслав Гладков сложил с себя полномочия губернатора 13 мая. В июне комитет Госдумы по делам СНГ утвердил его кандидатуру на пост посла России в Абхазии, а после назначение утвердил президент России Владимир Путин. Кроме того, ранее глава РФ наградил чиновника орденом Александра Невского за служение Родине. Гладков руководил регионом с ноября 2020 года, официально вступив в должность 27 сентября 2021 года.
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