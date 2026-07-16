Иранские военные атаковали объекты США в Кувейте и Иордании

Корпус стражей исламской революции нанёс удары по объектам американских военных в Кувейте и Иордании. Атаки затронули авиабазы Али аль-Салем и Аль-Азрак. Об этом сообщили телеканал Press TV и агентство Mehr.

На базе Али аль-Салем в Кувейте целью стала радиолокационная система раннего предупреждения C-RAM. КСИР также атаковал район, где находились американские военнослужащие.

«Радиолокационная система раннего предупреждения C-RAM на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте, а также район дислокации американских войск стали целями комбинированного удара в ходе восьмой волны операции «Наср-2»», — говорится в заявлении КСИР.

Иранские военные также нанесли удары по авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Под удар попали системы связи и хранилища топлива Вооружённых сил США.

Ранее сообщалось, что КСИР сосредоточил операции на объектах, которые США могут использовать для наступательных действий в районе Персидского залива. Представитель корпуса генерал Хосейн Мохеби заявил, что Вашингтон не сможет навязать Тегерану свой сценарий противостояния. По его словам, иранские силы намерены снижать наступательный потенциал американской армии в регионе. Он также исключил возможность перехода конфликта в затяжное противостояние на истощение.