Вучич подтвердил признание Сербией территориальной целостности Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград продолжает признавать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также сообщил о планах развивать сотрудничество с Киевом по нескольким направлениям. О своей позиции сербский лидер рассказал «Интерфакс-Украина».

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам», — сказал он.

По словам Вучича, Белград не намерен отказываться от гуманитарной поддержки Украины и продолжит оказывать необходимую помощь. Кроме того, власти Сербии рассчитывают активнее участвовать в восстановлении одного из украинских городов, пострадавших в ходе конфликта. Президент также подтвердил, что его страна выступает в поддержку европейской интеграции Украины. Аналогичную позицию Белград занимает и в отношении других государств, которые претендуют на вступление в Европейский союз.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны продолжают усиливать военную поддержку Украины и одновременно увеличивают собственные оборонные возможности. По его словам, происходящее свидетельствует о подготовке Европы к затяжному противостоянию.