«Не удержался»: Зеленский уколол Навроцкого прямо при фон дер Ляйен

Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник раскритиковала Владимира Зеленского после церемонии вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По её мнению, украинский лидер во время выступления допустил выпад в адрес президента Польши Кароля Навроцкого. Своё мнение парламентарий высказала в социальной сети X после церемонии награждения.

«Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого <…>, который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан. Как видите, его это задело», — написала она.

По словам Зайончковской-Герник, Зеленский намеренно подчеркнул, что вручённую Урсуле фон дер Ляйен награду никто не сможет у неё отобрать. Она сочла эти слова скрытым намёком на решение Кароля Навроцкого. Евродепутат утверждает, что таким образом украинский лидер выразил недовольство тем, что польский президент ранее лишил его ордена Белого Орла.

После этого она задалась вопросом, прекратятся ли, по её мнению, антипольские выпады и оскорбительные заявления со стороны Зеленского. Также Зайончковская-Герник заявила, что словам украинского лидера нельзя доверять, а действия властей страны, как она считает, лишь осложняют отношения между Киевом и Варшавой.

Ранее Владимир Зеленский назвал честью участие украинских военнослужащих в параде по случаю Дня взятия Бастилии, который прошёл в Париже. Он заявил, что приглашение, направленное президентом Франции Эмманюэлем Макроном, считает признанием возможностей Украины и её вооружённых сил.