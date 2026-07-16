Пушилин: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в ДНР

С начала 2026 года в ДНР были повреждены или уничтожены 38 единиц сельскохозяйственной техники. По словам главы республики Дениса Пушилина, такими действиями украинские силы пытаются помешать проведению уборочной кампании. Об этом он сообщил ТАСС.

«Киевский режим с 2014 года не прекращает попыток помешать нам в проведении посевных и уборочных кампаний. Их цель очевидна — подрывать экономическую стабильность региона и не давать наладить мирную жизнь. Этот год не исключение. На данный момент повреждены или уничтожены 38 единиц сельскохозяйственной техники, но тем не менее уборочная кампания продолжается», — сказал он.

Несмотря на это, аграрии продолжают выходить в поля и вести сбор урожая. Руководитель республики подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности остаётся одной из ключевых задач.

Он также отметил работу сельхозпроизводителей, которые продолжают уборочную кампанию, несмотря на сложную обстановку. Кроме того, Пушилин напомнил, что ещё в июне власти прогнозировали увеличение валового сбора урожая примерно на 20%.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения приблизились к ряду позиций Вооружённых сил Украины на Славянском направлении. По его словам, Славянск расположен в низине по отношению к рубежам, к которым, как он утверждает, уже вплотную подошли российские военные.