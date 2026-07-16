Детоубийца Чигиринских останется в колонии строгого режима до конца жизни

Николай Чигиринских, осуждённый за убийство трёх девочек, попытался добиться изменения приговора через Верховный суд России. Однако смягчить наказание ему не удалось. Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА «Новости».

Ходатайство Чигиринских поступило в Верховный суд РФ в феврале 2026 года, однако позже было возвращено заявителю. Одновременно вопрос о смягчении наказания рассматривался в одном из судов Хабаровского края, где осуждённый просил изменить назначенную ему меру наказания и вид исправительного учреждения.

«Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав участников судебного разбирательства, суд апелляционной инстанции находит постановление суда законным и обоснованным», — отмечается в решении.

В качестве обоснования он ссылался на постановление пленума Верховного суда от марта 2015 года. Изначально первая инстанция отказалась принимать его заявление, однако после обжалования дело направили на новое рассмотрение. Несмотря на это, оснований для изменения приговора суд не нашёл. Попытка оспорить решение в апелляции также оказалась безуспешной.

Николай Чигиринских был приговорён к пожизненному лишению свободы в январе 2010 года. По данным суда, в период с 2005 по 2009 год он изнасиловал и убил трёх девочек в возрасте от восьми до десяти лет. Проведённая тогда психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдал психическими расстройствами, однако полностью осознавал характер своих действий и их общественную опасность.

Ранее стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза признала Алексея Гаськова вменяемым, несмотря на выявленные у него психические расстройства. У фигуранта диагностировали гомицидоманию — патологическое влечение к совершению убийств. Кроме того, эксперты обнаружили у него раптофилию, при которой сексуальное удовлетворение связано с насилием в отношении жертвы, не дававшей согласия.