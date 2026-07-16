Вэнс: Власти США «облажались» с делом по файлам Джеффри Эпштейна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что администрация Дональда Трампа неправильно выстроила коммуникацию вокруг публикации документов по делу Джеффри Эпштейна. Об этом он рассказал в подкасте Джо Рогана, передаёт Associated Press.

По словам Вэнса, ключевая ошибка была связана с заявлениями бывшего генерального прокурора США Пэм Бонди. Она говорила, что предполагаемый «список клиентов» Эпштейна находится у неё на столе.

При этом Министерство юстиции при Бонди передавало консервативным комментаторам и блогерам папки с названиями «Файлы Эпштейна: этап 1» и «Рассекречено». Вэнс заявил, что Бонди «преувеличила то, что у нас было, и то, чего у нас не было».

Вице-президент США подчеркнул, что не считает действия бывшего генпрокурора злонамеренными. Однако, по его словам, после этого Бонди подверглась жёсткой публичной критике, а доверие к усилиям администрации по обеспечению прозрачности снизилось.

«Мы абсолютно облажались с коммуникацией вокруг темы с файлами Эпштейна. Просто облажались. Но думаю ли я, что причина, по которой мы облажались с коммуникацией, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет», — заключил Вэнс.

Ранее предполагаемая жертва Джеффри Эпштейна, обличившая связи Трампа с финансистом, живёт в страхе мести, редко выходит из дома и впала в депрессию, а Белый дом назвал её обвинения в адрес президента необоснованными. Женщина фигурирует в деле как Jane Doe 4.