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Специальная военная операция

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16 июля, 06:26

Минус производство: В Киеве накрыли цех со сборкой дронов «Лютый» и «Лелека-100»

В Киеве накрыли цех со сборкой дронов «Лютый» и «Лелека-100»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Утром 16 июля российские войска нанесли высокоточный удар по военным объектам в Киеве. Основной целью операции стало предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», специализирующееся на создании авиационной техники.

На указанной площадке осуществлялась сборка и хранение ударных дронов большой дальности АН-196 «Лютый». Также площадка использовалась для выпуска разведывательных БПЛА «Лелека-100».

Помимо сборочных линий, ликвидирован складской комплекс, где размещались комплектующие для различных модификаций беспилотников. Данная атака серьёзно осложнит процесс обеспечения ВСУ средствами воздушной разведки и нападения.

Детализация результатов удара подтверждает успешное поражение критически важных мощностей противника. Операция является частью стратегии по демилитаризации военного потенциала Украины.

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Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.

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Оксана Попова
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