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16 июля, 06:53

Академик Онищенко: Эбола никогда не приобретёт пандемический потенциал

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Лихорадка Эбола не станет причиной новой пандемии, несмотря на высокую опасность инфекции. Об этом РИА «Новости» заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, вирус передаётся при контакте и может вызывать тяжёлое заболевание. При этом против инфекции уже разработана вакцина.

Онищенко отметил, что Эбола представляет серьёзную угрозу для заразившихся, но не относится к инфекциям с глобальным пандемическим потенциалом.

ВОЗ: Число заболевших Эболой в ДРК может в 4 раза превышать официальные данные
ВОЗ: Число заболевших Эболой в ДРК может в 4 раза превышать официальные данные

Напомним, 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценила региональный риск распространения вируса как высокий.

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Дарья Денисова
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