Академик Онищенко: Эбола никогда не приобретёт пандемический потенциал
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Лихорадка Эбола не станет причиной новой пандемии, несмотря на высокую опасность инфекции. Об этом РИА «Новости» заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, вирус передаётся при контакте и может вызывать тяжёлое заболевание. При этом против инфекции уже разработана вакцина.
Онищенко отметил, что Эбола представляет серьёзную угрозу для заразившихся, но не относится к инфекциям с глобальным пандемическим потенциалом.
Напомним, 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценила региональный риск распространения вируса как высокий.
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