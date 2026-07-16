Академик Онищенко: Эбола никогда не приобретёт пандемический потенциал

Лихорадка Эбола не станет причиной новой пандемии, несмотря на высокую опасность инфекции. Об этом РИА «Новости» заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, вирус передаётся при контакте и может вызывать тяжёлое заболевание. При этом против инфекции уже разработана вакцина.

Онищенко отметил, что Эбола представляет серьёзную угрозу для заразившихся, но не относится к инфекциям с глобальным пандемическим потенциалом.

Напомним, 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценила региональный риск распространения вируса как высокий.