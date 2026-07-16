В Энгельсе сообщили о пострадавших после атаки беспилотников ВСУ

В результате атаки беспилотников на город Энгельс Саратовской области есть пострадавшие. Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в региональной прокуратуре.

«В результате атаки в городе Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после произошедшего организовали проверку соблюдения прав граждан и контролируют ситуацию. Для координации работы на место выехал прокурор города Энгельса Роман Яценко. Также прокуратура обеспечила взаимодействие с профильными службами и другими уполномоченными структурами.

Ранее сообщалось о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в Энгельсе после атаки беспилотников. Для устранения последствий привлекли все оперативные службы.