В Бурятии пьяная геолог задавила студентку-практикантку гусеничным вездеходом

В Закаменском районе Бурятии произошла страшная трагедия на производстве. Во время учебной практики погибла молодая девушка. Жизнь 22-летней студентки из Иркутской области оборвалась под гусеницами тяжёлой техники.

Следственный комитет сообщает, что инцидент случился ночью на Купчинском геологоразведочном участке. Сотрудники коммерческой организации вместе со студентами решили покинуть базу отдыха. Они расположились неподалёку и начали употреблять алкогольные напитки.

Позже одна из работниц компании, находясь в сильном подпитии, решила сесть за рычаги управления. Нетрезвая техник-геолог забралась в кабину гусеничного вездехода и запустила мощный двигатель. Из-за нарушенной координации она допустила роковую ошибку при переключении скоростей.

Женщина перевела рычаг в положение первой передачи, хотя планировала сдать назад. Многотонная машина резко дернулась вперед прямо на людей. Под гусеницами оказалась 22-летняя практикантка, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Девушка скончалась на месте до приезда медиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все детали произошедшего и проверяют уровень опьянения всех участников застолья.

Ранее врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который на своём участке попал под работающий мотоблок. У него внезапно начался приступ: ноги стали ватными, он потерял равновесие и упал прямо под машину. Выяснилось, что у пациента серьёзные проблемы со здоровьем — инфаркт, диабет и гипертония. Именно это могло вызвать внезапную слабость.