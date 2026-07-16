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16 июля, 08:04

Посол Украины осудил нападение своих соотечественников на польскую пару

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Украинские власти осудили нападение граждан Украины на супружескую пару в польском городе Бытув, в результате которого погиб местный житель. Посол страны в Польше Василий Боднар заявил, что подобным действиям нет оправдания. Об этом он сообщил изданию Do Rzeczy.

«Нет никаких оправданий таким жестоким действиям в цивилизованном обществе. Никто не имеет права лишать жизни другого человека! В правовом государстве каждый должен понести справедливое наказание за совершённое преступление после того, как его вина будет доказана», — сказал он.

Нападение произошло 9 июля. По предварительным данным, трое украинцев атаковали польскую пару. В результате полученных травм мужчина скончался. Правоохранительные органы продолжают выяснять детали произошедшего.

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Ранее стало известно о жалобах украинских граждан на отношение к ним в Польше. Одна из них рассказала, что поездки через польскую границу вызывают у неё негативные эмоции из-за поведения местных жителей и сотрудников погранслужб.

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Милена Скрипальщикова
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