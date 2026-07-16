«Самый главный наркотик»: Шура объяснил, что делает артиста по-настоящему счастливым
Шура: Ладошки зрителей на концерте — главный наркотик артиста
Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Певец Шура рассказал, что главный источник его вдохновения — любовь зрителей и их живая реакция на выступления. Никакие деньги не заменят живых людских эмоций. Об этом пишет Пятый канал.
Шура назвал главный источник вдохновения. Видео © Пятый канал
В день беседы с Шурой на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках шёл сильный дождь, однако артист такую погоду не посчитал помехой, ведь главное — это люди, которые пришли послушать любимые песни.
«Ладошки людей — самый главный наркотик. За «бабки» не купишь, когда тебе хлопают и узнают на улице», — сказал певец.
Именно эта связь со зрителями, по его словам, остаётся главным смыслом работы любого артиста.
Однако для певца череда выступлений может оказаться довольно тяжёлой работой, а все приятные эмоции отойдут на второй план. Ранее певец Иракли рассказал, как он восстанавливается после переработок. По его словам, в ход идёт даже йога, но без глубокого погружения в философию.
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