«Самый главный наркотик»: Шура объяснил, что делает артиста по-настоящему счастливым

Певец Шура рассказал, что главный источник его вдохновения — любовь зрителей и их живая реакция на выступления. Никакие деньги не заменят живых людских эмоций. Об этом пишет Пятый канал.

Шура назвал главный источник вдохновения. Видео © Пятый канал

В день беседы с Шурой на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках шёл сильный дождь, однако артист такую погоду не посчитал помехой, ведь главное — это люди, которые пришли послушать любимые песни.

«Ладошки людей — самый главный наркотик. За «бабки» не купишь, когда тебе хлопают и узнают на улице», — сказал певец.

Именно эта связь со зрителями, по его словам, остаётся главным смыслом работы любого артиста.

Однако для певца череда выступлений может оказаться довольно тяжёлой работой, а все приятные эмоции отойдут на второй план. Ранее певец Иракли рассказал, как он восстанавливается после переработок. По его словам, в ход идёт даже йога, но без глубокого погружения в философию.