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16 июля, 08:15

Школьник из Москвы 8 лет насиловал своих сестёр и брата, заманивая их на чердак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Московский школьник насиловал четырёх младших сестёр и брата на протяжении нескольких лет. Страшная правда вскрылась спустя восемь лет, когда жертвы объединились и подали заявление в полицию. По данным сайта MK.Ru, следователи восстановили события, начавшиеся летом 2015 года на даче.

Подросток заманивал детей на чердак под разными предлогами. Первой жертвой стала 12-летняя сестра — он пригласил её посмотреть осиное гнездо, а затем надругался. Позже он переключился на 10-летнюю сестру, заманив её на чердак под предлогом уборки. Осенью жертвами стали 8-летняя девочка и 6-летний мальчик, а в 2017 году — ещё одна 6-летняя сестра.

О произошедшем стало известно лишь осенью 2025 года, когда одна из сестёр поделилась воспоминаниями, и другие присоединились. Родители не поверили, но парень, уже работавший, частично признался и раскаялся. Возбуждено уголовное дело.

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Владимир Озеров
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