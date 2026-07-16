Школьник из Москвы 8 лет насиловал своих сестёр и брата, заманивая их на чердак

Московский школьник насиловал четырёх младших сестёр и брата на протяжении нескольких лет. Страшная правда вскрылась спустя восемь лет, когда жертвы объединились и подали заявление в полицию. По данным сайта MK.Ru, следователи восстановили события, начавшиеся летом 2015 года на даче.

Подросток заманивал детей на чердак под разными предлогами. Первой жертвой стала 12-летняя сестра — он пригласил её посмотреть осиное гнездо, а затем надругался. Позже он переключился на 10-летнюю сестру, заманив её на чердак под предлогом уборки. Осенью жертвами стали 8-летняя девочка и 6-летний мальчик, а в 2017 году — ещё одна 6-летняя сестра.

О произошедшем стало известно лишь осенью 2025 года, когда одна из сестёр поделилась воспоминаниями, и другие присоединились. Родители не поверили, но парень, уже работавший, частично признался и раскаялся. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в частном детсаду в Красногорске двое детей во время тихого часа изнасиловали четырёхлетнего ребёнка. Мать написала заявление в полицию и СК. Воспитатель не заметила происходящего, а родители нападавших извиняться отказались.