Варламову* перекрыли «денежный кислород»: Налоговая добралась до счетов блогера

Более 29 миллионов рублей задолженности по налогам стали причиной ограничений по банковским счетам Ильи Варламова*. Решение о взыскании долга появилось в базе налоговых органов, которая есть в распоряжении РИА «Новости».

Сведения о введённых мерах появились после решения налоговой службы от 25 мая. Основанием для ограничений стало взыскание задолженности. Сумма обязательств блогера перед налоговыми органами превышает 29,3 миллиона рублей.

Ранее, 28 января, в отношении его счетов уже действовали ограничения. Тогда причиной указывалось обеспечение исполнения решения по делу о налоговом правонарушении. Такие меры применяются, чтобы гарантировать выполнение решения о привлечении к ответственности либо документа об отказе в привлечении к ней. Сейчас ограничения по банковским операциям остаются действующими, а налоговые органы продолжают процедуру взыскания задолженности.

Напомним, что Илья Варламов* рассказал о проблемах на рынке недвижимости Нью-Йорка. По его словам, в городе сохраняется острый дефицит жилья, а часть квартир находится в состоянии, непригодном для нормального проживания.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.