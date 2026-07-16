Варламову* перекрыли «денежный кислород»: Налоговая добралась до счетов блогера
Счета Ильи Варламова* приостановили из-за долга по налогам в 29 млн рублей
Илья Варламов*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / varlamov
Более 29 миллионов рублей задолженности по налогам стали причиной ограничений по банковским счетам Ильи Варламова*. Решение о взыскании долга появилось в базе налоговых органов, которая есть в распоряжении РИА «Новости».
Сведения о введённых мерах появились после решения налоговой службы от 25 мая. Основанием для ограничений стало взыскание задолженности. Сумма обязательств блогера перед налоговыми органами превышает 29,3 миллиона рублей.
Ранее, 28 января, в отношении его счетов уже действовали ограничения. Тогда причиной указывалось обеспечение исполнения решения по делу о налоговом правонарушении. Такие меры применяются, чтобы гарантировать выполнение решения о привлечении к ответственности либо документа об отказе в привлечении к ней. Сейчас ограничения по банковским операциям остаются действующими, а налоговые органы продолжают процедуру взыскания задолженности.
Напомним, что Илья Варламов* рассказал о проблемах на рынке недвижимости Нью-Йорка. По его словам, в городе сохраняется острый дефицит жилья, а часть квартир находится в состоянии, непригодном для нормального проживания.
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*Включён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.