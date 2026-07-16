Без распила костей и травм: В России придумали, как исправить «габсбургскую челюсть»

Российские учёные разработали и клинически обосновали комбинированный метод расширения верхней челюсти — проблемы, известной по династии Габсбургов. Об этом «Газете.ru» рассказали в НовГУ.

Сужение верхней челюсти — частая аномалия: зубам тесно, формируется перекрёстный прикус, нарушается носовое дыхание. Самый яркий исторический пример — Карл II Зачарованный из-за близкородственных браков Габсбургов. У других людей причины: хроническое дыхание через рот, травмы, генетика или вредные привычки.

Ранее взрослым челюсть расширяли либо через травматичную операцию с распилом костей, либо с помощью винтов с креплением на кость — оба метода несовершенны. Учёные из НовГУ, Мечникова и Первого меда предложили метод MSARME. Специалисты сделают микронадрез для ослабления кости, зафиксируют аппарат мини-винтами на кость (не на зубы) и добавят материал, стимулирующий рост новой ткани. Это безопасно для сформировавшегося черепа взрослых.

«Дополнительно во время той же процедуры хирург добавляет остеотропный материал, который стимулирует рост новой костной ткани, предотвращая и даже устраняя сопутствующие истончения кости», — рассказал профессор кафедры стоматологии НовГУ, доктор медицинских наук Роман Фадеев.

Ранее Life.ru рассказывал, что всё больше пациентов приходят к пластическим хирургам с просьбами сделать им их же лицо, сгенерированное нейросетью. Врачи признают, что такие стандарты недостижимы — особенно у возрастных клиентов, которых нейросети «омолаживают» на десятилетия.