Россиянка хотела увеличить грудь за счёт жира, но получила некроз и потерю 80% тканей

Жительница Татарстана лишилась около 80% тканей груди из-за некроза, развившегося после липофилинга, а клиника после огласки истории обвинила её в клевете. Об этом пострадавшая рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Жительнице Татарстана сделали неудачный липофилинг. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам женщины, в мае 2025 года она обратилась в альметьевский «Реамед» ради липосакции живота. Хирург предложил заодно увеличить грудь за счёт собственного жира пациентки. В общей сложности за процедуры она отдала примерно 200 тысяч рублей.

После липофилинга у татарстанки развился некроз груди. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

После наркоза выяснилось, что ей вдобавок подправили подбородок и убрали большую родинку. На такие вмешательства согласия она не давала, а в выписке о них не написали. Для перевязки лица, по её рассказу, применяли обычные женские прокладки.

Спустя несколько месяцев грудь опухла, начала сильно болеть, а температура поднялась. В клинике убеждали подождать, пока всё само пройдёт. Позже врачи в Москве нашли воспаление, фиброз и некроз в обеих железах. При повторной операции удалось сохранить лишь около 20% тканей. Теперь женщине предстоит сложная реконструкция, а на лечение и обследования она уже потратила больше 1,5 миллиона рублей.

Когда её история появилась в соцсетях, «Реамед» подал иск о защите деловой репутации на 4 миллиона рублей, обвинив пациентку в клевете. В клинике объясняют осложнения особенностями организма женщины, а дополнительные операции, по её словам, отрицают. Разбирательством занимается Следственный комитет.

Также ранее сообщалось, что сотрудница Верховного суда России впала в кому после мезотерапии в одной из московских клиник. По данным источника, 52-летней женщине во время процедуры вводили препараты с витаминами и гиалуроновой кислотой, после чего она почувствовала слабость и потеряла сознание. Утверждается, что пациентка более двух суток провела в коме, однако врачам удалось стабилизировать её состояние.