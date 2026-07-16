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Регион
16 июля, 09:13

МИД РФ сообщил о визите главы МИД Азербайджана в Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву 16–17 июля, где проведёт переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В МИД РФ заявили, что рассматривают встречу как продолжение доверительного диалога между двумя странами.

Стороны планируют обсудить состояние двусторонних отношений, перспективы сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

«Рассматриваем предстоящий визит Джейхуна Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России подчеркнули, что Азербайджан остаётся важным партнёром Москвы на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Там отметили, что взаимодействие между странами строится на принципах равноправия и учёта интересов друг друга.

Кремль не станет портить отношения с Баку из-за разногласий по Украине
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Напомним, что в Баку начали рассматривать возможность полного выхода из Совета Европы. Там считают, что если Азербайджан выйдет из Совета Европы, это почти не отразится на международной ситуации и может даже быть лучше для страны.

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Полина Никифорова
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