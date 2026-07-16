В селе Манжерок на Алтае полностью сгорело кафе

На Алтае утром 16 июля полностью сгорело кафе в селе Манжерок. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

Сгорело кафе в селе Манжерок. Видео © 360.ru

Инцидент произошёл в селе Манжерок. На видео видно, что огонь охватил всё здание. По словам очевидца, возгорание началось на крыше «Гриля» — предположительно из-за проводки, огонь перекинулся ещё на три помещения.

Площадь пожара составила 1 тысячу кв. метров, пострадавших нет. На месте работают 7 единиц техники и 35 спасателей. Причина устанавливается.

Ранее Life.ru рассказывал, что в посёлке Ильино Западнодвинского округа Тверской области произошёл пожар в частном доме, в ходе которого погиб маленький ребёнок. Возгорание случилось глубокой ночью. Спасатели нашли внутри тело несовершеннолетнего, когда огонь был потушен.