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16 июля, 09:33

В селе Манжерок на Алтае полностью сгорело кафе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

На Алтае утром 16 июля полностью сгорело кафе в селе Манжерок. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

Сгорело кафе в селе Манжерок. Видео © 360.ru

Инцидент произошёл в селе Манжерок. На видео видно, что огонь охватил всё здание. По словам очевидца, возгорание началось на крыше «Гриля» — предположительно из-за проводки, огонь перекинулся ещё на три помещения.

Площадь пожара составила 1 тысячу кв. метров, пострадавших нет. На месте работают 7 единиц техники и 35 спасателей. Причина устанавливается.

На нефтехимическом комплексе в Салавате потушили почти все очаги пожара
На нефтехимическом комплексе в Салавате потушили почти все очаги пожара

Ранее Life.ru рассказывал, что в посёлке Ильино Западнодвинского округа Тверской области произошёл пожар в частном доме, в ходе которого погиб маленький ребёнок. Возгорание случилось глубокой ночью. Спасатели нашли внутри тело несовершеннолетнего, когда огонь был потушен.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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