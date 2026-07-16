Детёныши девятитонных тираннозавров рождались размером с кошку и сразу искали еду

Детёныши тираннозавров могли появляться на свет уже готовыми к самостоятельной жизни. К такому выводу пришли учёные, изучив размеры и особенности строения молодых особей этого древнего хищника. Об этом пишет Phys.org.

Исследователи отмечают, что маленькие Т-рексы сильно отличались от взрослых представителей вида. Несмотря на крошечные по сравнению с родителями размеры, они обладали особенностями, которые позволяли им самостоятельно добывать пищу и передвигаться.

Ранее считалось, что детёныши крупных динозавров могли долго зависеть от взрослых особей. Однако новые данные показывают, что молодые тираннозавры могли быть более самостоятельными, чем предполагали специалисты.

Взрослые тираннозавры достигали огромных размеров — около 4 метров в высоту и весили примерно 9 тонн. При этом их потомство было значительно меньше и имело другие пропорции тела.

Учёные считают, что особенности роста Т-рексов помогают лучше понять, как эти хищники развивались и занимали своё место в экосистемах позднего мелового периода.

Учёные продолжают находить новые сведения о животных, которые исчезли тысячи лет назад. Ранее Life.ru писал о гигантских древних кенгуру, которые могли существовать гораздо дольше, чем считалось ранее, и, возможно, соседствовали с первыми людьми. Исследование помогло по-новому взглянуть на историю развития австралийской фауны.