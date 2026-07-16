Ксения Бородина потратила 5 млн рублей на отпуск с мужем в Европе

Ксения Бородина и её супруг бизнесмен Николай Сердюков могли потратить более 5 млн рублей на совместное путешествие по Европе. Пара побывала во Франции, Италии и Турции, выбрав дорогие отели и перелёты бизнес-классом. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Первой точкой маршрута стал Париж. Телеведущая вместе с мужем остановилась в отеле Le Metropolitan Paris Tour Eiffel с видом на Эйфелеву башню, где два дня проживания могли обойтись примерно в 100 тысяч рублей.

До Франции Бородина и Сердюков добрались бизнес-классом — стоимость билетов на двоих оценили более чем в 1 млн рублей. Во французской столице они также посетили концерт Бруно Марса.

После Парижа пара отправилась в Италию. На острове Капри супруги выбрали пятизвёздочный отель La Palma Capri, где неделя отдыха могла стоить около 1 млн рублей. Дополнительные развлечения — аренда камеры и поездка к Голубому гроту — могли добавить ещё примерно 250 тысяч рублей к расходам.

Следующей остановкой стала Сардиния, куда Бородина и Сердюков снова отправились бизнес-классом. Проживание в отеле на острове, по оценкам, могло стоить около 600 тысяч рублей.

Завершился отпуск в Турции, куда телеведущая приехала уже с детьми и мамой. Семья остановилась в Maxx Royal Kemer Resort, стоимость десятидневного отдыха в котором могла превышать 2 млн рублей.

Главным событием поездки стал концерт Валерия Меладзе в отеле FashionTV Luxe Resort. Бородина посетила выступление в VIP-зоне вместе с Дарьей Пынзарь, а её супруг в это время остался с дочерьми. По словам SHOT, певец узнал телеведущую и предложил ей исполнить песню вместе, но она отказалась.

При этом россиянам Николай Сердюков рекомендует путешествовать по России, утверждая, что мир прекрасен и без Европы. В комментарии Life.ru он ранее заявлял, что спокойно переживёт ужесточение правил въезда в ЕС. Однако действующая шенгенская виза у бизнесмена всё ещё есть.