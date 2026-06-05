«У нас она необъятная»: Муж Ксении Бородиной после поездок в Европу призвал путешествовать по России-матушке

Блогер Николай Сердюков абсолютно спокойно воспримет ужесточение правил въезда для россиян в страны Евросоюза. В беседе с Life.ru он заявил, что у него пока есть действующая шенгенская виза, и он продолжает ею пользоваться, а когда срок истечёт — ничего страшного не случится.

Блогер Николай Сердюков заявил, что не боится ужесточение правил въезда в ЕС, поскольку мир прекрасен и без Европы. Видео © Life.ru

«Я думаю, мы проживём без шенгена. Ничего страшного в этом не будет. Всё равно эти вещи — они временные», — ответил он.

Сердюков признался, что мир прекрасен и без Европы. Его любимым местом отдыха с супругой Ксенией Бородиной остаётся Таиланд, где они традиционно встречают каждый Новый год. Пара уже побывала в ОАЭ и на Мальдивах, а за последние полгода дважды выбиралась в Европу — в конце февраля отдыхала в Испании, а майские провела в евротрипе по Испании, Италии и Франции. Тем не менее из новых направлений он посоветовал путешествовать по России, поскольку страна необъятна.

«По России-матушке нужно путешествовать. У нас она необъятная. Там есть, что посмотреть. Вот недавно были в Суздале. Потрясающий город. Всё очень красиво», — ответил он.

На Петербургский международный экономический форум бизнесмен приехал поддержать жену. Сам он владеет компанией по продаже кормов. На вопрос о годовщине свадьбы признался, что пока подарил супруге только цветы.

Напомним, что 11 стран Шенгенской зоны выступили с совместным призывом ограничить выдачу виз россиянам. Соответствующее обращение направили главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по миграции Магнусу Бруннеру. Документ подписали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Дания, Нидерланды, Чехия, а также не входящие в ЕС, но участвующие в шенгене Норвегия и Исландия.

Ранее сообщалось, что число выдаваемых россиянам шенгенских мультивиз резко пошло вниз. За 2025 год граждане РФ получили порядка 176 тысяч таких разрешений — это на 21,5% меньше прежнего. При этом общая статистика отказов не выглядит провальной. Россияне направили в консульства около 679 тысяч заявок, и почти 630 тысяч из них были одобрены, что на 17% больше, чем годом ранее.