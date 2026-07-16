«Ничего удивительного»: Песков отреагировал на запрет ЕС рекламировать туризм в России

В Кремле спокойно восприняли решение Евросоюза запретить операторам и связанным с ними лицам предлагать туристические услуги в России и продвигать поездки в страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные ограничения давно стали привычной практикой. Об этом он сообщил на брифинге.

«Там действует много ограничений в отношении различных компаний в самых разных секторах. Поэтому ничего удивительного в этом нет», — сказал он.

Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Переговоры завершились без принятия решения. Обсуждение новых ограничительных мер участники решили перенести на следующую неделю.