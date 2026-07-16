Песков: Поток туристов из Китая и стран Персидского залива в Москву растёт

Количество иностранных туристов, приезжающих в Москву, увеличивается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в столицу всё чаще приезжают туристы из Китая и стран Персидского залива. Песков отметил, что иностранные гости тратят деньги в Москве и тем самым поддерживают экономику города, включая малый и средний бизнес.

«Поэтому развитие туризма из иностранных государств продолжается», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее правительство России выделило более 4,3 млрд рублей из резервного фонда на помощь туристическим компаниям Крыма и Севастополя, столкнувшимся со снижением потока отдыхающих: 3,7 млрд получит Крым, 584,5 млн — Севастополь. Средства пойдут на выплаты сотрудникам свыше 4,6 тысяч организаций.Ранее правительство выделило 4,3 млрд рублей туристическому бизнесу Крыма и Севастополя, 3,7 млрд — Крыму, 584,5 млн — Севастополю, на поддержку более 4,6 тыс. компаний. Средства пойдут на единовременные выплаты сотрудникам, сообщили в кабмине.