Песков объяснил, почему некоторые конфликты нельзя урегулировать «по-американски»
Песков заявил, что многие конфликты невозможно решить в формате сделки
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Многие международные конфликты невозможно урегулировать по принципу сделки, о котором часто говорят в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке.
Каждый международный конфликт имеет свои особенности и требует индивидуального подхода. По словам пресс-секретаря президента, многие подобные кризисы отличаются сложной структурой.
«Фактически решить многие конфликты в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, комплексный процесс урегулирования», — сказал он.
Именно поэтому, отметил Песков, проводить прямые параллели между разными конфликтами не стоит.
Также во время брифинга Песков заявил, что заявил об отсутствии запроса Ирана на разговор с Путиным на фоне возобновления конфликта с США. При этом Москва продолжает контакты с Тегераном.
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