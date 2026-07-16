Песков объяснил, почему некоторые конфликты нельзя урегулировать «по-американски»

Многие международные конфликты невозможно урегулировать по принципу сделки, о котором часто говорят в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке.

Каждый международный конфликт имеет свои особенности и требует индивидуального подхода. По словам пресс-секретаря президента, многие подобные кризисы отличаются сложной структурой.

«Фактически решить многие конфликты в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, комплексный процесс урегулирования», — сказал он.

Именно поэтому, отметил Песков, проводить прямые параллели между разными конфликтами не стоит.

Также во время брифинга Песков заявил, что заявил об отсутствии запроса Ирана на разговор с Путиным на фоне возобновления конфликта с США. При этом Москва продолжает контакты с Тегераном.