Песков: Экономика России стабильна, но темпы роста недостаточны

Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полной мере, однако темпы роста остаются недостаточными. Такое заявление сделал на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными», — ответил он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал позицию президента относительно действий Центрального банка и экономического блока правительства.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на постоянной основе проводит с правительством детальный анализ экономической обстановки в стране. По его словам, кабинет министров совместно с президентом находится в курсе всех проблемных точек и чётко осознаёт, какие именно шаги необходимо предпринять для тонкой настройки механизмов и скорейшего выправления ситуации.