Мировая экономика находится в плачевном состоянии из-за конфликта в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что экономические трудности испытывают некоторые страны Европы и Азии. По словам Пескова, Россия также не может быть изолирована от происходящих в мировой экономике процессов.

Ранее в Кремле заявили о новом витке дестабилизации в Персидском заливе, и Песков отметил, что рост напряжённости чреват негативными последствиями для мировой экономики, вызывая озабоченность. Москва фиксирует это с другими странами.Ранее в Кремле заявили о росте напряжённости в Персидском заливе, что может негативно отразиться на мировой экономике, вызывая сожаление, сообщил Песков. Ситуация вызывает обеспокоенность.