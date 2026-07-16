Премьер Малайзии заявил о немедленной депортации израильтян при их обнаружении

Власти Малайзии заявили, что будут немедленно депортировать граждан Израиля, если они окажутся на территории страны. Премьер-министр Анвар Ибрагим подчеркнул журналистам, что Куала-Лумпур не признаёт израильское государство.

Поводом для заявления стали сообщения о том, что некоторые израильтяне могли въехать в Малайзию, используя паспорта третьих государств. Комментируя эту информацию, Анвар Ибрагим сообщил, что компетентные органы уже начали проверку и выясняют, соответствуют ли эти сведения действительности.

«Если это граждане Израиля, то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированы», — сказал он.

Он выразил уверенность, что позже уполномоченные министерства представят дополнительные разъяснения по итогам проверки.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что Россия рассчитывает в 2026 году завершить переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Дальнейшая работа будет вестись при участии МИД России. Дипломатам предстоит продолжить согласование международных соглашений, предусматривающих отмену виз между странами.