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16 июля, 11:10

Премьер Малайзии заявил о немедленной депортации израильтян при их обнаружении

Обложка © TASS/AP/Hasnoor Hussain

Обложка © TASS/AP/Hasnoor Hussain

Власти Малайзии заявили, что будут немедленно депортировать граждан Израиля, если они окажутся на территории страны. Премьер-министр Анвар Ибрагим подчеркнул журналистам, что Куала-Лумпур не признаёт израильское государство.

Поводом для заявления стали сообщения о том, что некоторые израильтяне могли въехать в Малайзию, используя паспорта третьих государств. Комментируя эту информацию, Анвар Ибрагим сообщил, что компетентные органы уже начали проверку и выясняют, соответствуют ли эти сведения действительности.

«Если это граждане Израиля, то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированы», — сказал он.

Он выразил уверенность, что позже уполномоченные министерства представят дополнительные разъяснения по итогам проверки.

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Ранее в Минэкономразвития сообщили, что Россия рассчитывает в 2026 году завершить переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Дальнейшая работа будет вестись при участии МИД России. Дипломатам предстоит продолжить согласование международных соглашений, предусматривающих отмену виз между странами.

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Милена Скрипальщикова
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