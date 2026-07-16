Подъём в 5 утра отменяется: Миллиардер Брэнсон объяснил, почему чужой распорядок не сделает вас успешным

Ричард Брэнсон посоветовал людям не копировать распорядок дня знаменитостей и самостоятельно искать наиболее эффективный режим. Об этом британский миллиардер заявил в интервью Fortune.

По словам бизнесмена, в интернете слишком много советов о том, как нужно жить и работать ради успеха. Он отметил, что универсальной формулы достижения целей не существует, а постоянная работа без отдыха может привести к выгоранию.

Брэнсон подчеркнул, что продуктивность зависит не только от того, к какому типу относится человек — «жаворонкам» или «совам». Он призвал много работать, но одновременно заботиться о себе и выстраивать устойчивый ритм.

Бизнесмен также посоветовал не повторять его собственный распорядок с подъёмом в пять утра. По его словам, людям стоит самостоятельно определить, в какое время они лучше всего думают и когда проявляют наибольшую креативность.

«Всегда будут части вашего расписания, которые вы не можете контролировать. Но даже самые незначительные изменения могут иметь большое значение», — отметил Брэнсон.

Он добавил, что понимание собственных рабочих ритмов может помочь избежать выгорания. Брэнсон призвал не сравнивать себя с другими и различать просто тяжёлую работу и работу с умом.

Ранее стало известно, что сверхбогатые американцы переходят от покупки отдельных домов к скупке целых кварталов («лэндмаксинг») ради приватности и выгодных вложений, и интерес к элитной недвижимости в США за пять месяцев вырос вдвое, особенно к крупным объектам. Кеннет Гриффин вложил более 450 млн долларов в комплекс в Палм-Бич, Джефф Безос — 230 млн на острове в Майами, а Ларри Эллисон скупает объекты в Калифорнии.