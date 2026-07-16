Град, грозы и шквалистый ветер: Синоптики предупредили о непогоде в 20 регионах России

В ближайшие двое суток мощные ливни, кое-где с грозами и градом, ждут больше двадцати регионов страны. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Проливные дожди обрушатся на северо-запад Коми и на Костромскую область. В Пермском крае и Татарстане к осадкам добавятся гроза и порывистый ветер. На юге — в Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани — возможны град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Непогода накроет и Кавказ: сильные дожди пройдут в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. На Урале ливни продолжаются уже сейчас. По прогнозу метеорологов, на юге Тюменской области, в Челябинской области и на севере Свердловской местами выпадет крупный град.

Мощные осадки синоптики ждут также на севере Иркутской области, в Томской и Омской областях. Гроза с градом накроет Республику Алтай и Кузбасс. Дожди с сильным ветром возможны в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве.

На Дальнем Востоке под удар стихии попадут Сахалин, Амурская область, Хабаровский край и Якутия.

Незадолго до этого о непогоде предупреждали в МЧС. По данным ведомства, ливни, грозы и град накроют восемь регионов в четырёх федеральных округах, среди которых Приморский и Хабаровский края, Свердловская, Челябинская области и Пермский край, а также Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ставрополье. Порывы ветра там могут доходить до 25 метров в секунду и выше, что грозит обрывами линий электропередачи.