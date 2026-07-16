Уволенный пенсионер заставил компанию выплатить ему 1,5 млн рублей

63-летний житель Сингапура добился компенсации от работодателя после попытки уволить его без положенных выплат. Компания заявила, что его уход связан с достижением пенсионного возраста, однако суд признал действия незаконными. Об этом пишет Mothership.

Мужчина занимал должность регионального менеджера и получал около 6,4 тысячи сингапурских долларов в месяц (около 387 тысяч рублей). В июне 2025 года ему сообщили о прекращении трудового договора, назвав это «естественным концом трудовых отношений».

Работодатель отказался выплачивать двухмесячное выходное пособие, после чего сотрудник обратился в суд. Инстанция постановила, что компания нарушила трудовое законодательство.

Судья отметил, что даже при достижении пенсионного возраста работнику должны заранее сообщить о прекращении договора или выплатить компенсацию. Также суд раскритиковал предложение фирмы перевести мужчину на новую должность с меньшей зарплатой.

Компания предложила ему новый шестимесячный контракт с окладом 4 тысячи сингапурских долларов и должностью «учебного менеджера» всего за неделю до увольнения. Суд посчитал, что работодатель не провёл полноценные переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

В итоге мужчине присудили около 26 тысяч сингапурских долларов компенсации — примерно 1,5 млн рублей. В сумму вошли выплаты за незаконное увольнение, отказ в найме и судебные расходы.

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