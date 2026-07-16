Euroclear попросил суд приостановить рассмотрение иска ЦБ РФ на €200 млрд

Бельгийский банк Euroclear попросил российский апелляционный суд временно остановить рассмотрение спора по иску Банка России о взыскании около 200 миллиардов евро убытков. Компания связала свою просьбу с ожиданием решения европейского суда. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с деталями разбирательства.

Ходатайство поступило в Девятый арбитражный апелляционный суд, который рассматривает жалобу Euroclear на решение московского арбитража. Ранее, 15 мая, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования Банка России к бельгийской организации. С Euroclear взыскали убытки в семи валютах на общую сумму около 200 миллиардов евро.

Теперь бельгийская сторона просит временно остановить дальнейшее рассмотрение дела до вынесения решения европейским судом. Источник, знакомый с материалами разбирательства, не уточнил, о каком именно споре в европейской инстанции идёт речь. Апелляционный суд в четверг продолжил рассмотрение жалобы Euroclear на решение российского суда.

Ранее Euroclear обратился с иском против Центрального банка России в Коммерческий суд Брюсселя. Бельгийский депозитарий оспаривает решение Арбитражного суда Москвы, принятое в мае. Российский суд ранее удовлетворил требования ЦБ РФ о взыскании с Euroclear убытков на сумму 18,17 триллиона рублей из-за блокировки депозитарием российских международных резервов.