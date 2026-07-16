Звезда «Финиста — Ясного Сокола» Вячеслав Воскресенский попал в реанимацию

Народный артист Вячеслав Воскресенский, известный по фильму «Финист – Ясный Сокол», находится в реанимации. 77-летнему актёру сделали операцию, и почти неделю его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, передаёт kp.ru.

Близкий друг и ученик артиста отметил, что на прошлых выходных Воскресенскому внезапно стало плохо. Он вызвал скорую и уговорил пациента срочно госпитализироваться. В больнице выяснилось, что у актёра лопнул аппендицит и начался перитонит — воспаление брюшной полости.

Сейчас, по данным собеседника, есть положительная динамика: артист приходит в сознание, но остаётся под круглосуточным наблюдением врачей. Друг ежедневно звонит в клинику, чтобы уточнять самочувствие.

А ранее Life.ru сообщал, что бывшую жену Эминема Ким Скотт госпитализировали c рваной раной. Позже появилась информация, что причиной обращения за помощью могла стать серьёзная травма. Официальные подробности её самочувствия не раскрываются.