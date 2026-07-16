Охранял Ким Кардашьян и Бекхэма: Звёздный телохранитель Хейнс погиб в жуткой аварии на мотоцикле

Мейсон Хейнс, работавший телохранителем семьи Кардашьян, погиб в дорожной аварии в британском графстве Гэмпшир. Об этом рассказало издание Daily Star.

Трагедия случилась ещё 4 июля, но известно о ней стало только теперь. На дороге столкнулись сразу несколько транспортных средств: два байка Harley-Davidson, внедорожник BMW X3 и жилой автодом. Хейнс, ехавший на мотоцикле, скончался, а один из других участников аварии получил серьёзные повреждения. Полицейские после случившегося задержали двоих водителей, однако вскоре обоих отпустили.

Жизнь мужчины оборвалась в возрасте 52 лет. Он не дожил всего два дня до очередного дня рождения. У него осталось двое детей: 18-летняя Брук и взрослый 25-летний сын (от предыдущих отношений), а также супруга Фэй. Он навсегда останется в их памяти.

Известно, что за свою карьеру Хейнс отвечал за безопасность модели Ким Кардашьян и её родных, гонщика «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, а также участников реалити-шоу TOWIE. В числе его подопечных были и другие знаменитости — модель Кейт Мосс, футболист Дэвид Бекхэм и певица Сабрина Карпентер.

Незадолго до этого стало известно, что в возрасте 44 лет умер британский шеф-повар Дом Тейлор, победитель кулинарного шоу Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef. Его коллеги признались, что глубоко опечалены внезапной смертью повара, а также отметили, что его талант, страсть к делу и щедрость тронули многих людей. Причина смерти Тейлора не называется.