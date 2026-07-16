Путин: Россияне должны получать жильё вовремя и нужного качества

Президент России Владимир Путин заявил, что строящееся жильё должно передаваться гражданам в срок и соответствовать необходимым стандартам качества. Об этом глава государства сообщил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Он рассказал главе государства о мерах правительства по сохранению объёмов жилищного строительства. По его словам, одна из главных задач — обеспечить выполнение обязательств перед гражданами, которые уже приобрели квартиры.

«Чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили», — сказал Хуснуллин.

«И вовремя», — поддержал его Путин.

Вице-премьер подтвердил это требование, после чего президент добавил: «Нужного качества».

Ранее Life.ru рассказывал о возможном появлении нового формата аренды жилья в России. Депутаты Госдумы готовят законопроект о долгосрочной наследуемой аренде с льготной ставкой, которая может стать альтернативой ипотеке. Предполагается, что такая система будет рассчитана прежде всего на многодетные семьи и граждан с невысокими доходами, которые не могут оформить ипотеку, но не подходят под условия социального найма.