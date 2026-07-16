«Идеальный вариант»: Названы три цели, которые парализуют ВСУ на корню
Эксперт Кнутов: ВС РФ нужно ударить по аэродрому в Староконстантинове
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Директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов обозначил три ключевые цели, поражение которых, по его мнению, способно нарушить снабжение Вооружённых сил Украины. Слова специалиста приводит «Царьград».
Речь идёт об аэродроме в Староконстантинове, Бескидском тоннеле в Карпатах, через который идёт поток грузов, и о командных центрах. Аналитик предположил, что в случае масштабной атаки Владимира Зеленского могут вывезти и укрыть в одной из европейских стран.
Кнутов уточнил, что для эффективного удара по этим объектам идеально подошли бы боеприпасы, работающие по принципу американских противобункерных бомб: они заглубляются в землю и разрушают подземные коммуникации и укрытия, оставляя минимум радиации на поверхности.
А ранее Life.ru писал, что удары Армии России по Одессе остановят поставки оружия ВСУ. В Госдуме РФ отметили, что российские войска точечно уничтожают логистические цепочки ВСУ, которые ведут к линии фронта. Если противник останется без боеприпасов, потери наших войск сведутся к минимуму.
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