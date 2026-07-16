«Радиостанция Судного дня» передала слова «суходелие» и «фиатоплот»

Загадочная российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вновь вышла в эфир с необычным сообщением. На этот раз в передаче прозвучали слова «суходелие» и «фиатоплот».

Первый сигнал был зафиксирован 16 июля в 12:51 по московскому времени. Второй — в 14:17 мск.

Значение переданного слова пока неизвестно. Радиолюбители, которые отслеживают активность станции, не смогли установить связь между сообщением и каким-либо известным кодом. УВБ-76 работает на коротких волнах с конца 1970-х годов. Большую часть времени она транслирует монотонный сигнал, который периодически прерывается кодовыми сообщениями.

Ранее «Жужжалка» выходила в эфир со словом «мнемоника». Оно прозвучало в 10:52 по московскому времени 13 июля.