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Регион
16 июля, 12:41

«Радиостанция Судного дня» передала слова «суходелие» и «фиатоплот»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Загадочная российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вновь вышла в эфир с необычным сообщением. На этот раз в передаче прозвучали слова «суходелие» и «фиатоплот».

Первый сигнал был зафиксирован 16 июля в 12:51 по московскому времени. Второй — в 14:17 мск.

Значение переданного слова пока неизвестно. Радиолюбители, которые отслеживают активность станции, не смогли установить связь между сообщением и каким-либо известным кодом. УВБ-76 работает на коротких волнах с конца 1970-х годов. Большую часть времени она транслирует монотонный сигнал, который периодически прерывается кодовыми сообщениями.

Слова «неоноклюз» и «трон» пробились в эфир радио Судного дня
Слова «неоноклюз» и «трон» пробились в эфир радио Судного дня

Ранее «Жужжалка» выходила в эфир со словом «мнемоника». Оно прозвучало в 10:52 по московскому времени 13 июля.

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Полина Никифорова
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