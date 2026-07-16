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Регион
16 июля, 12:47

Зеленский объяснил молчание о протестах из-за Фёдорова «секретами от русских»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский прокомментировал протесты в поддержку Михаила Фёдорова после его ухода с поста министра обороны и заявил, что не может раскрывать все детали происходящего из-за закрытой информации. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ.

Зеленский заявил, что относится к акциям в поддержку Михаила Фёдорова как к проявлению демократических процессов. По его словам, граждане имеют право выражать своё мнение и выходить на улицы.

«Я не хотел бы вникать так детально, потому что есть секреты от русских», — заключил он.

Одновременно Зеленский дал понять, что решение об увольнении Фёдорова с должности министра обороны остаётся в силе.

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Ранее на Украине начались протесты против увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны. Акции распространились на несколько городов страны. Митинги прошли в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и подконтрольном Киеву Запорожье.

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Милена Скрипальщикова
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