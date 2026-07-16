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16 июля, 12:31

Иноагенту Борису Надеждину* запретили выезд из России

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Политик Борис Надеждин* сообщил, что ему запретили выезд за границу. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами», — заявил Надеждин*.

По словам политика, его защитники считают решение незаконным. Он добавил, что намерен обжаловать постановление.

Бориса Надеждина* отпустили под обязательство явиться в суд
Бориса Надеждина* отпустили под обязательство явиться в суд

Надеждин* был задержан спустя несколько дней после включения в реестр иностранных агентов. После составления протокола по статье о пропаганде нацистской символики его отпустили. Поводом стала ссылка на видеоролик в социальных сетях. Кроме того, в отношении политика действует исполнительное производство. Судебные приставы взыскивают с Надеждина* более 1,45 млн рублей. Производство было открыто ещё в феврале 2024 года.

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*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Николь Вербер
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