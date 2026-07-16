Бывший депутат бундестага, председатель исполнительного бюро Международного движения русофилов Вальдемар Гердт в беседе с «Царьградом» прокомментировал призывы немецких военачальников усилить давление на Калининградскую область.

Политик заявил, что подобные шаги — прямая эскалация и путь к военному столкновению. Он подчеркнул, что Европе важно осознать: любые действия против Калининграда и Крыма повлекут катастрофические последствия. Однако в Берлине и Брюсселе, по его словам, этот риск предпочитают не замечать.

Напомним, ранее экс-глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге призвал усилить давление на Крым и Калининград. По его словам, эти территории должны перестать быть «стратегическими форпостами» РФ. Также Ланге уточнил, что у НАТО якобы есть средства для нейтрализации российских объектов в регионе, включая системы ПВО и ракетные комплексы.