Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 12:45

«Мечтать не вредно»: Экс-депутат бундестага жёстко ответил Берлину на угрозы Калининграду

Экс-депутат бундестага Гердт: Призывы давить на Калининград приведут к эскалации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Lurye

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Lurye

Бывший депутат бундестага, председатель исполнительного бюро Международного движения русофилов Вальдемар Гердт в беседе с «Царьградом» прокомментировал призывы немецких военачальников усилить давление на Калининградскую область.

Политик заявил, что подобные шаги — прямая эскалация и путь к военному столкновению. Он подчеркнул, что Европе важно осознать: любые действия против Калининграда и Крыма повлекут катастрофические последствия. Однако в Берлине и Брюсселе, по его словам, этот риск предпочитают не замечать.

Напомним, ранее экс-глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге призвал усилить давление на Крым и Калининград. По его словам, эти территории должны перестать быть «стратегическими форпостами» РФ. Также Ланге уточнил, что у НАТО якобы есть средства для нейтрализации российских объектов в регионе, включая системы ПВО и ракетные комплексы.

Страны НАТО истерично укрепляют восточный фланг в ожидании конфликта с Россией
Страны НАТО истерично укрепляют восточный фланг в ожидании конфликта с Россией

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Германия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar