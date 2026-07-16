Священник назвал премьера Венгрии Мадьяра орудием Сатаны*

Католический священник Золтан Остие назвал премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра «орудием сатаны*». Об этом он заявил в интервью изданию Nepszava.

Священнослужитель прокомментировал инициативы Мадьяра по изменению конституции Венгрии и отстранению от должности президента страны Тамаша Шуйока. По мнению Остиe, такие действия подтверждают существование сатаны*.

«Есть люди, которые, как утверждает церковь, становятся орудиями в руках Сатаны*. В этом смысле я согласен с теми, кто считает, что Петер Мадьяр является орудием Сатаны*», — заявил священник.

Остие также обвинил премьера в попытке разжечь ненависть среди жителей Венгрии. Он назвал это предательством по отношению к собственной стране.

Священнослужитель призвал католическую общину Венгрии активнее участвовать в общественной жизни. Кроме того, он выступил за её участие в преобразовании правой оппозиционной фракции «Фидес».

Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр потребовал от президента Тамаша Шуйока добровольной отставки, пригрозив запустить процедуру отстранения через поправки к конституции, если тот не согласится. Он обвинил Шуйока в неспособности препятствовать злоупотреблениям правительства Орбана.

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