Зеленский наградил уходящего премьера Британии Стармера Орденом Свободы

Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер получил из рук Владимира Зеленского Орден Свободы. О вручении одной из высших государственных наград Украины экс-комик написал в своём телеграм-канале.

Владимир Зеленский наградил уходящего в отставку Кира Стармера Орденом Свободы. Видео © Telegram /Zelenskiy / Official

В качестве обоснования для награждения указан выдающийся личный вклад в развитие отношений между двумя странами, а также поддержка государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский выразил признательность самому Стармеру, его команде и всем британцам.

«Сегодня уже четвёртый визит Кира в Украину в качестве Премьер-министра, всего было 46 разных наших только официальных встреч, разговоров. Это по меньшей мере два разговора, встречи в месяц. Я благодарен за всю оказанную Украине помощь за это время», — написал Зеленский.

Бывший комик заявил о намерении усиливать все формы давления на Россию. Координация с британскими друзьями, по его словам, продолжится в обязательном порядке.

Напомним, Кир Стармер прибыл в Киев с прощальным визитом за 4 дня до сложения полномочий. Премьер-министр Великобритании выразил гордость за вклад Соединённого Королевства в оснащение украинской армии и заверил, что эта работа непременно продолжится. Именно по этой причине Британия финансирует поставки истребителей, укрепляя обороноспособность Киева и параллельно обеспечивая тысячи квалифицированных рабочих мест у себя дома.