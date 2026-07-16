Стармер прибыл в Киев попрощаться с Зеленским за четыре дня до своей отставки

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Киев за четыре дня до сложения полномочий. О своём визите он сообщил в социальных сетях.

В ходе заключительной встречи с Владимиром Зеленским Стармер намерен подчеркнул, что британская помощь Украине «останется непоколебимой». Как пишет Sky New, поездка носит характер «прощального визита к близкому союзнику». Стармер выразил гордость за вклад Соединённого Королевства в оснащение украинской армии и заверил, что эта работа обязательно будет продолжена.

«Именно поэтому мы финансируем поставку истребителей в Украину, чтобы укрепить их способность к самообороне и обеспечить тысячи квалифицированных рабочих мест в Великобритании», — написал он в социальной сети Х.

За время премьерства Стармера Лондон сумел сколотить так называемую коалицию желающих. В неё вошли 34 государства, выразившие готовность предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения боевых действий. Кроме того, между Великобританией и Украиной было подписано соглашение о столетнем партнёрстве.

Ранее Кир Стармер провёл финальное заседание в палате общин в роли главы британского правительства. Его выступление перед депутатами, соратниками и членами семьи носило подчёркнуто эмоциональный характер. Политик напомнил, что его шестилетний путь во главе Лейбористской партии начался в крайне непростых обстоятельствах — сразу после сокрушительного поражения на выборах 2019 года, а завершился победой в 2024-м. На посту премьер-министра он проработал два года и заявил, что для него настал черёд передавать эстафетную палочку дальше, чего, по его собственному признанию, ожидает каждый, кто вступает в эту должность.

Новым премьером Британии должен стать Энди Бернем. С 2017 года он занимал пост мэра Большого Манчестера, где получил широкую известность благодаря реформе общественного транспорта и активной защите интересов северных регионов Англии. Также Бернем более 15 лет был депутатом Палаты общин, входил в кабинеты Тони Блэра и Гордона Брауна, занимая посты министра здравоохранения, культуры и главного секретаря Казначейства, а также дважды безуспешно баллотировался на пост лидера Лейбористской партии.