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16 июля, 13:27

ВСУ попались на фейке об «уничтожении» российского Ми-28

SHOT: Российский Ми-28 вернулся на базу вопреки заявлениям ВСУ о его сбитии

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Российский вертолёт Ми-28, о ликвидации которого со вчерашнего дня рассказывают украинские СМИ, на самом деле цел и уже вернулся на аэродром. Об этом сообщает SHOT.

Российский Ми-28 вернулся на базу вопреки заявлениям ВСУ о его сбитии. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, экипаж винтокрылой машины не пострадал. Украинские военные пытались достать вертолёт FPV-дроном Shrike, но беспилотник ударил в самый край вращающейся лопасти и отскочил. В итоге у Ми-28 повреждён лишь задний винт, и то незначительно.

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А ранее в Сети появилось видео, на котором российский Ка-52 гонится за украинским беспилотником.

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Вероника Бакумченко
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