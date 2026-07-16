ВСУ попались на фейке об «уничтожении» российского Ми-28

Российский вертолёт Ми-28, о ликвидации которого со вчерашнего дня рассказывают украинские СМИ, на самом деле цел и уже вернулся на аэродром. Об этом сообщает SHOT.

Российский Ми-28 вернулся на базу вопреки заявлениям ВСУ о его сбитии. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, экипаж винтокрылой машины не пострадал. Украинские военные пытались достать вертолёт FPV-дроном Shrike, но беспилотник ударил в самый край вращающейся лопасти и отскочил. В итоге у Ми-28 повреждён лишь задний винт, и то незначительно.

А ранее в Сети появилось видео, на котором российский Ка-52 гонится за украинским беспилотником.